Abuchean a Milei en la Feria del Libro de Argentina: "Nos despreció"

La 48ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires se inauguró este jueves en la capital argentina con una feroz defensa del "libro, la cultura y la democracia" por parte de sus organizadores y con fuertes críticas al Ejecutivo del país suramericano que preside el ultraliberal Javier Milei.

En el recinto ferial La Rural de la capital argentina se escucharon sonoras pitadas a todas las menciones al Gobierno de Milei, a quien los intervinientes en el acto acusaron de recortar la financiación a la cultura.

El presidente de la Fundación El Libro, el escritor Alejandro Vaccaro, criticó duramente al mandatario, que tiene previsto presentar su ensayo, 'Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica', el próximo 12 de mayo en el marco de la feria.

"Su participación implica una serie de erogaciones que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, lo digo con la mano en el corazón: no hay plata", dijo Vaccaro, ironizando con una de las frases más utilizadas por el mandatario argentino para justificar sus políticas de ajuste económico.

El presidente de la fundación organizadora de la Feria del Libro confirmó que los gastos asociados a la presentación del libro de Milei y a la seguridad del mandatario "correrá de su cuenta".

Vaccaro destacó el carácter "plural" de la feria, pero advirtió de que su supervivencia está en riesgo después de casi medio siglo "por las medidas económicas que arrastran (al sector del libro) a un mundo muy lejano al paraíso que imaginaba (Jorge Luis) Borges".

En el acto inaugural de la feria intervino también el alcalde de Buenos Aires, el centroderechista Jorge Macri -primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)-, que recibió abucheos por parte de muchos de los asistentes que interrumpieron su discurso en varias ocasiones.

"Milei, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar"



Más allá del ámbito político, los autores estuvieron presentados por la novelista argentina Liliana Heker, que pronunció el discurso inaugural de la feria.

Heker criticó con sorna al Ejecutivo y puso en valor la lectura y todas las formas de arte.

La autora de 'El fin de la historia' o 'La trastienda de la escritura' destacó el protagonismo de Buenos Aires como "capital mundial del libro". Esta frase alude a que la capital argentina es la ciudad del mundo con más librerías por habitante.

En el acto también intervino el embajador de Portugal, José Ludovice, en representación de Lisboa, la ciudad invitada en esta edición.

Las primeras palabras del diplomático portugués fueron para recordar la Revolución de los Claveles en su 50º aniversario.

"Si no hubiese ocurrido ese día, esa madrugada, hoy no estaría aquí con vosotros", aseguró emocionado Ludovice, que llevaba un clavel rojo enganchado en la solapa de su chaqueta.

La capital portuguesa y sus escritores más célebres estarán muy presentes en una feria donde se homenajeará al nobel José Saramago o al poeta Fernando Pessoa, inmortalizado en una escultura que imita al turístico monumento del lisboeta Café A Brasileira, junto a un vagón de tranvía.

Por los pabellones de la Feria del Libro, con presencia de editoriales argentinas e internacionales; puestos estatales y provinciales; y, sobre todo, librerías pasarán durante las próximas semanas grandes nombres de la literatura argentina como Eduardo Sacheri, Leila Guerriero, Claudia Piñeiro o Gabriel Rolón.

Además, estarán presentes autores internacionales como el francés Davis Foenkinos, la ecuatoriana Mónica Ojeda o la española Elvira Sastre.