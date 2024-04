EPM amplió a 43 barrios de Medellín el cobro por consumo excesivo de agua desde la próxima factura

Empresas Públicas de Medellín anunció que, ante las condiciones de los embalses que abastecen los acueductos, a 55.409 usuarios de 43 barrios del oriente y occidente de la capital de Antioquia se le hará el cobro por consumo excesivo de agua.

Recordemos que hasta el momento la medida ya aplicaba para 41.179 usuarios que hace tres meses tenían el desincentivo por parte de EPM. Es decir, el 7% de los usuarios de la empresa en Medellín quedan incluidos en el posible cobro.

Hay que aclarar que el cobro se dará si una casa consume más de 26 metros cúbicos de agua por mes para el caso del Valle de Aburrá.

Blu Radio le preguntó a las personas qué les parecía el cobro que hará EPM a quienes hagan uso excesivo del agua: "Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice EPM, hay que cobrarle a todos los que están botando agua porque eso nos está perjudicando a todos... Aún no estamos conscientes del desperdicio de agua que estamos haciendo, entonces por lo tanto debemos pagar un poco más por esas acciones que estamos tomando... Total es que la gente está botando mucha agua y si no les cobran no van a aprender, totalmente de acuerdo", dijeron algunos ciudadanos.

Precisamente sobre este cobro, recordemos que como reveló Blu Radio, hasta el momento son más de 1.000 usuarios residenciales que han tenido consumo por encima del promedio estipulado por EPM y que han tenido que pagar el desincentivo.

Sanciones por consumo excesivo de agua en el Valle de Aburrá

En el municipio de Caldas fue donde más sanciones hubo: 655 hogares a quienes se les cobró 30.705.000 pesos. Le sigue el corregimiento de San Cristóbal de Medellín con 237 usuarios a quienes EPM sancionó con 11.513.000 pesos y, por último, Barbosa en donde pese a que se mantiene un racionamiento han sido sancionados 183 usuarios quienes tuvieron que pagar 5.795.000 pesos, para un total de 48.014.000 pesos.

