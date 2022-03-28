Tras una reunión de seguridad con los altos mandos de la Policía y el Ejército en las últimas horas, quedaron activados todos los dispositivos para prevenir cualquier alteración del orden público. Según confirmaron las autoridades, se instalarán puestos de control en las entradas y salidas de Medellín y los municipios del área metropolitana, además de que se adelantarán patrullajes en todas las comunas y corregimientos y controles especiales en diferentes zonas de la ciudad.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que más de 12.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en la capital antioqueña tanto durante este 7 de agosto por la jornada de posesión presidencial, como los días siguientes.“Todos los dispositivos están activados, controles, allanamientos y capturas en las últimas horas que son importantes. Tenemos todas las capacidades activas. Hay más de 8.000 policías dispuestos para garantizar la seguridad y más de 4.000 soldados dispuestos para garantizar la seguridad en la ciudad de Medellín”, señaló el alcalde Gutiérrez.Pese a que en toda la ciudad y los municipios aledaños hay 18 puntos priorizados que tendrán refuerzo de seguridad ante la posibilidad de atentados o actos vandálicos, como las torres de energía e infraestructura en zonas periféricas, inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra y el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el mandatario aseguró que la no habrá restricciones de movilidad y que sigue la programación de la Feria de las Flores.“En Medellín seguimos trabajando, sigue la gente trabajando, la gente tendrá derecho a la movilidad, siguen los eventos de Feria de Flores, ya que es el día de desfile de autos clásicos, yo me lo perderé porque estaré en la posesión del presidente, entonces dejarle claro a la gente que no hay día sin carro”, dijo Gutiérrez.El alcalde de la capital de Antioquia reiteró que a primera hora de este viernes viajará a Cali para acompañar y representar a Medellín en la posesión del presidente De La Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo.Por lo pronto, será el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien presidirá la instalación del puesto de mando unificado para esta fecha, junto con altos mandos de la fuerza pública. Incluso habrá sobrevuelos por la capital antioqueña en medio de la jornada y ya hay capacidades desplegadas del UNDMO, antiguo ESMAD, para atender posibles protestas y los desmanes que se puedan presentar en ellas.Vale la pena recordar que recientemente entre 500 y 600 uniformados llegaron desde otros puntos del país para reforzar la seguridad en la capital de Antioquia, para un total de 3.190 policías destinados solo para los 165 eventos de la Feria de las Flores.