Denuncian ante la Fiscalía a Fico por pánico económico por supuesta intervención del Gobierno a EPM

Denunciaron ante la Fiscalía Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por presunto pánico económico luego de que asegurara que el Gobierno nacional planeaba intervenir EPM. Hace pocos días el ministro de Minas desmintió estos rumores.

La presunta intervención del Gobierno nacional a Empresas Públicas de Medellín, así como a varias EPS del país en los últimos días, siguen generando controversia en sectores políticos que ahora exigen al alcalde Federico Gutiérrez explicaciones frente a estas afirmaciones.

Y es que a raíz de la alerta producida por el mandatario, hasta ahora sin mayores detalles, la senadora antioqueña del Pacto Histórico Isabel Zuleta, decidió denunciar a Gutiérrez ante la Fiscalía General por el presunto delito de pánico económico.

Según la congresista, con declaraciones de este tipo emitidas por el presidente de la Junta Directiva de esta compañía de servicios públicos se ponen en riesgo asuntos tan importantes como el precio de la energía en el país en un momento tan complejo como el que se atraviesa por cuenta del fenómeno de El Niño. Zuleta invitó al alcalde a moderar sus palabras.

“Señor alcalde tiene una gran responsabilidad cuando emite mensajes no solo en sus funciones de alcalde, sino de presidente de la Junta de la empresa más importante que tenemos en este momento en generación de energía”, afirmó.

Cuide su lengua @FicoGutierrez que ya no está en campaña ¿o sí?



Es usted un irresponsable que desconoce el sistema energético colombiano y sus vulnerabilidades que las pagamos todos los usuarios.



Solicito se investigue si por sus mentiras se ha aumentado el precio de la energía pic.twitter.com/1RipphRvUi — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) April 25, 2024

Tras la reunión extraordinaria que el pasado 19 de abril sostuvo en la capital antioqueña el alcalde con el ministro de Minas, Andrés Camacho, se aclaró que el Gobierno nacional no planea ni ha planeado la intervención de EPM, declaraciones que para el gerente de EPM, John Maya, son motivo de tranquilidad, como le explicó a Blu Radio.



“Yo le creo al ministro, es un alto funcionario y la manifestación que él hizo era que no estaban pensando en una intervención y no tiene ningún sentido, pues EPM es la mejor empresa prestadora de servicios de Colombia legalmente no hemos incumplido con absolutamente nada”, aseveró el alto funcionario.

Con la denuncia, aseguró la senadora Zuleta, también busca que se investigue si las afirmaciones del alcalde de Medellín han tenido alguna afectación en el mercado de la energía en el país donde EPM aporta hasta el 24%.