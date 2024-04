Federico Gutiérrez advierte posible intervención del Gobierno a EPM; minminas lo desmiente

El excandidato presidencial y actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una alerta sobre un posible plan del Gobierno Nacional para intervenir a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

"He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM. No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia. EPM hoy genera entre el 23% de la energía del país. Pido al Gobierno Nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre", escribió Gutiérrez en su cuenta de 'X'.

Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, desmintió esta información y aseguró que no hay ningún plan para intervenir a EPM. "Hemos llegado a acuerdos con la empresa para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño", dijo Camacho.

Alcalde, ¡al contrario!

Desde ayer estamos trabajando con @EPMestamosahi en Medellín y tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde, para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño. https://t.co/3qRTSWOP6m pic.twitter.com/mLYVUPsDGf — Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) April 19, 2024