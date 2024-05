Presidente del Tolima tira fuerte pulla contra Millonarios: "La influencia de la Dimayor"

Deportes Tolima termina de ultimar detalles para su debut en cuadrangulares finales vs. Independiente Santa Fe el próximo domingo, 5 de mayo; por eso, el presidente del club, César Camargo, analizó los rivales que tendrá el cuadro vinotinto en la recta final del campeonato.

“Nosotros hemos visto que el Deportes Tolima ha dado muy buenos rendimientos con los demás jugadores, el tema de Eduardo Sosa, de jugar con la variante de los dos delanteros, de los interiores, la verdad es que en eso el profesor David González ha hecho un excelente trabajo”, dijo el presidente en diálogo con ‘La voz del pueblo’, una emisora local en el departamento del Tolima.

Sin embargo, la polémica se desató cuando le preguntaron si quedó satisfecho con los rivales del grupo al decir que está tranquilo porque no está Millonarios, pero no por su nivel de juego, sino que, según él, las influencias que han sucedido con Dimayor no les daba seguridad.

“Lo único que sí, es que el único que no quería que estuviera con nosotros era Millonarios, no nos sentíamos cómodos después de todas las versiones que hubo con relación a la influencia de la Dimayor con ellos, pero, a diferencia del grupo B, cualquiera que nos hubiera tocado estábamos contentos, tranquilos y listos para hacer nuestro trabajo”, dijo.

Por otro lado, reveló que equipos de la Premier League ha llegado a Ibagué para hacerle seguimiento a varias de sus figuras, en especial al trabajo que se ha hecho en la cantera que está llamando la atención del mundo, según él.

Deportes Tolima debutará en los cuadrangulares finales este domingo, 5 de mayo, cuando visite el estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe a las 5:15 de la tarde, duelo que contará con la transmisión de Blu Radio en su señal principal y el canal de YouTube.