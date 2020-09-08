La Junta Directiva de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA designó a José Gregorio Ramírez Amaya como gerente encargado de la compañía, decisión adoptada durante la sesión realizada el pasado 5 de agosto de 2026. El nuevo directivo asumirá funciones a partir del 6 de agosto, en reemplazo de Guillermo León Valencia Agudelo, quien estuvo al frente de la empresa hasta esa fecha.Ramírez Amaya se desempeñaba como subgerente de Mantenimiento de Distribución de ESSA y cuenta con trayectoria dentro de la organización, desde donde ha participado en procesos relacionados con la operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica del departamento. Su designación busca garantizar la continuidad administrativa y operativa de la compañía.ESSA informó que continuará desarrollando sus actividades con normalidad, garantizando la prestación del servicio de energía eléctrica y el cumplimiento de sus compromisos con usuarios, inversionistas, autoridades, proveedores y demás grupos de interés. La Junta Directiva, la organización y el Grupo EPM expresaron su agradecimiento a Guillermo León Valencia Agudelo por su gestión y los aportes realizados durante su permanencia en la gerencia.