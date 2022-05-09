No paran las reacciones en Medellín al anuncio de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación busca establecer si la congresista habría excedido las funciones que tenía asignadas por el Gobierno nacional.La investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, cuando Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.Recordemos que la senadora había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional de la mesa de paz urbana con los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá, en la cárcel de Itagüí. Según la información que ahora analiza la Corte, la ubicación del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.Frente a ello, el alcalde Federico Gutiérrez la calificó como “la madrina de los bandidos” y le pidió a la Corte Suprema que “investigue a fondo y que haya justicia”. “Colombia necesita recuperar el principio de autoridad. La ley es para todos. Los criminales se combaten, no se apadrinan. Nunca más el Estado del lado de los bandidos. De la que nos salvamos”, agregó en su cuenta de X."La madrina de la mafia, la madrina de los criminales, ella se volvió la defensora número uno de ellos y se metió en graves problemas. Ya la Corte la ha llamado y seguramente yo sé que hay otras investigaciones que también están en curso. No, no le puedo olvidar que ella fue la determinadora del tema también del tarimazo", manifestó el mandatario.Por su parte, el concejal Andrés Tobón, quien denunció a la congresista por otros hechos como el tarimazo en 2025, pidió que se le dé celeridad también a estos otros procesos que podrían derivar en nuevas investigaciones."Ella participó evidentemente de manera irregular. Un congresista no tiene funciones de allanamiento de ninguna manera. En el mismo se le hace un hallazgo, una pistola a 'Pipe Tuluá', y aparentemente esta señora, la madrina de los bandidos, habría hecho pasar ese hallazgo como un gesto de paz, una entrega, un arma de fuego. Es una cosa totalmente ridícula", indicó Tobón.Zuleta, a través de su cuenta en X, defendió su participación en un procedimiento que según ella fue de entrega de un arma dentro de una cárcel, asegurando que su presencia fue solicitada como garantía para facilitar un gesto de paz y prevenir hechos violentos. Rechazó haber interferido en la diligencia y afirmó que la investigación en su contra hace parte de una persecución judicial por su trabajo en favor de la paz urbana y carcelaria. Zuleta sostuvo que confía en que la Corte esclarezca los hechos y demuestre su inocencia.Por ahora, la Sala busca establecer cuál fue la participación de la senadora en ese procedimiento y si sus actuaciones se ajustaron a las funciones que tenía. La citación a indagatoria hace parte de este proceso de investigación y no significa que Zuleta haya sido declarada culpable del delito que se le atribuye, ahora la senadora deberá explicar su actuación ante la Corte.