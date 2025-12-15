Isabel Zuleta responde por escándalo: asegura que hizo control político, no interferencia

La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta respondió a las graves revelaciones hechas por la Revista SEMANA en su edición de este fin de semana en el que la relacionan con posibles interferencias en asuntos de seguridad y contactos para evitar la actuación de la fuerza pública.

En su declaración antes de entrar a la Plenaria del Senado, la senadora criticó la nota periodística y aseguró que ella nunca ha interferido en la actuación de las Fuerzas Militares en contra de la criminalidad.

Nosotros tenemos un deber constitucional como ciudadanos, como defensores de derechos humanos de hacer control político y de hacer control ciudadano sobre el territorio nacional de lo que suceda. Yo no creo que haya un solo ciudadano en nuestro país que no le pida a nuestra fuerza pública que asista a situaciones que nos ponen en riesgo la vida, eso es lo que yo he venido haciendo hace más de 20 años, lo voy a seguir haciendo porque soy defensora de derechos humanos Sostuvo Zuleta.

Frente a los contactos con generales y militares, sostiene que siempre ha hecho ese tipo de contactos, pero que nunca ha buscado favorecer el actuar de grupos ilegales.

Isabel Zuleta Foto: Twitter Isabel Zuleta

“Yo me comunico hace más de 20 años directamente, no solamente con generales, lo hago con el Ministerio de Defensa, lo hago con el Ministerio del Interior, lo hago con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El Ministerio de Defensa tiene una dirección de derechos humanos, los líderes y defensores de derechos humanos acudimos a esa dirección siempre y sí lo hacemos directamente”.



Negó haber interferido en operaciones militares y explicó que su actuación se limita a alertar a las autoridades sobre riesgos para la población civil, especialmente cuando hay comunidades o ciudadanos —incluidos menores— en medio de confrontaciones armadas, con el fin de que la Fuerza Pública cumpla su obligación de proteger la vida.

