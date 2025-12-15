Paloma Valencia, candidata presidencial: Recap - programa completo del 15 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 15 de diciembre:
- La senadora Paloma Valencia fue escogida en el partido Centro Democrática para competir en la próxima contienda electoral.
- Clara Machado, hermana de María Corina Machado, entregó detalles sobre el estado de salud de la opositora del régimen de Nicolás Maduro y cómo fue ese reencuentro familiar.
- El ELN ha cometido al menos 19 hechos violentos en cinco departamentos durante el desarrollo del paro armado.
- Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana con circular roja de Interpol y señalado de encabezar el entramado de corrupción de la UNGRD, fue visto el jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en Nicaragua.
- No hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre el salario mínimo para el 2026.
- El balance del Gobierno de Gabriel Boric en Chile tras la elección de José Antonio Kast.