En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro sobre fractura de María Corina Machado: "Lo que tiene roto es el cerebro"

Maduro sobre fractura de María Corina Machado: "Lo que tiene roto es el cerebro"

Maduro preguntó si el Ministerio Público de Venezuela escuchó las declaraciones de la opositora, sin especificar con qué objetivo.

María Corina Machado y Nicolás Maduro
María Corina Machado y Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad