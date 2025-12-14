"Yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada": sobreviviente del accidente vial en Antioquia

Más de 12 horas después de que se conociera el impresionante accidente de tránsito en el que un bus cayó a un abismo en jurisdicción del municipio de Segovia, se conocen los primeros relatos de los sobrevivientes del siniestro que, hasta ahora, deja 17 personas muertas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó a las 20 personas heridas y una de ellas contó brevemente qué fue lo que pasó y cómo vivió ese momento que acabó con la vida de algunos de sus compañeros con los que se había graduado de bachillerato hace apenas un par de días.

"Yo venía dormido y, pues de un momento a otro, yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada", afirmó el joven.

Aunque sobre los heridos aún hay tres personas que permanecen en estado crítico y son atendidos en Medellín, las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en las investigaciones para poder determinar qué causó el accidente del bus que cubría la ruta Tolú - Medellín.



Por ahora han destacado desde el Nordeste antioqueño que es poca información la que se ha conocido pero que una de las primeras hipótesis que tienen las autoridades es que el accidente se pudo dar por un micro sueño del conductor del vehículo que lastimosamente falleció junto a los recién egresados del Liceo Antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la situación y le pidió a todas las autoridades competentes que avancen en las investigaciones para poder determinar cómo ocurrió el trágico accidente vial.

"La Gobernación de Antioquia ha activado todo el protocolo de asistencia para las familias, no solo de los fallecidos, sino también de quienes están heridos, con atención psicosocial. Y esperamos que se haga una investigación exhaustiva sobre las causas de este accidente que enluta estas festividades de todos los antioqueños", indicó el mandatario.

Por ahora se espera que las autoridades avancen en las pesquisas necesarias para poder determinar qué ocurrió, mientras que se espera la recuperación satisfactoria de las 20 personas que quedaron heridas tras el siniestro.