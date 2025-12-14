En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada": sobreviviente del accidente vial en Antioquia

"Yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada": sobreviviente del accidente vial en Antioquia

Las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en las investigaciones para poder determinar qué causó el accidente del bus que cubría la ruta Tolú - Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad