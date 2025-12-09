¿Dónde está María Corina Machado? Su hermana "está convencida" de que llegará a ceremonia del Nobel

La incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, continúa alimentando un clima de expectación mundial. Mientras crecen los rumores sobre su salida clandestina de Venezuela, su hermana, Clara Machado, afirmó en entrevista con Mañanas Blu que la familia mantiene la convicción de que podrá llegar a Oslo para recibir el reconocimiento.

“Ella en este momento, no sabemos realmente. Está intentando llegar a Oslo, que es su deseo”, aseguró Clara, en entrevista con Néstor Morales, desde la capital noruega, donde ya se encuentra reunida la familia a la espera del histórico momento. La falta de información sobre su ruta o ubicación responde, según explicó, a estrictas razones de seguridad.



Esperanza familiar y prudencia ante el silencio

La entrevista mostró el hermetismo que rodea la operación para lograr la llegada de Machado a Noruega. Clara evitó confirmar si la líder opositora ya salió de Venezuela y reiteró que no tiene detalles logísticos: “Lo que te puedo decir es justamente eso, que su deseo es estar acá y que está haciendo todo lo posible por llegar”.

La familia admite que debe mantener la máxima prudencia. Sin embargo, Clara expresó sin vacilaciones su convicción: “Tengo la fe y la esperanza de que va a estar acá”.

En paralelo, el presidente del Comité Noruego del Nobel declaró a medios internacionales que María Corina sí llegará a Oslo. Consultada sobre si manejan la misma información, Clara respondió: “Sí, 100%. Estamos todos acá, convencidos de que va a llegar”.



María Corina Machado, Premio Nobel de Paz Foto: Premio Nobel de Paz

Un reencuentro familiar pendiente desde hace más de un año

El drama familiar también se hizo evidente. Según relató Clara, tanto ella como su madre llevan más de un año sin ver personalmente a María Corina Machado.

“Mi mamá no la ve desde julio del año pasado. Yo no la veo desde mayo del 2024… vamos para año y medio”, afirmó.

Publicidad

El distanciamiento responde a la persecución contra la familia tras la proyección política de la líder opositora. “Tuvimos que salir por temas de represión. Para que ella pueda hacer su trabajo y no ponerla en riesgo”, explicó. Integrantes de la familia viajaron desde distintos países para reunirse en Oslo, donde esperan abrazarla nuevamente.

La comunicación con María Corina y la coordinación con el Comité Nobel

Pese a la clandestinidad, Clara confirmó que hasta hace poco mantenían comunicación fluida con la líder opositora. “Afortunadamente, a pesar de la clandestinidad, hemos podido mantenernos en contacto y hablar continuamente”, sostuvo. Sin embargo, en las últimas horas el contacto ha disminuido por razones “obvias” de seguridad.

En cuanto a la logística del Nobel, enfatizó que los planes se manejan directamente con el comité: “Los planes que hay son todos a través del comité… todo ha sido bastante fluido y muy bien organizado”.

María Corina Machado AFP

Publicidad

El ambiente en Oslo: entre la serenidad y la esperanza

A pesar de la incertidumbre, Clara describe un clima de calma y energía positiva tanto en la familia como en el Comité Nobel. “El comité no está nervioso… nosotros estamos a la expectativa, con ilusión de verla, pero también con el coraje que ella nos ha transmitido”, dijo.

Para la familia, la misión de María Corina va más allá de recibir un premio: “Lo más importante es lograr la libertad de Venezuela. Ese es el foco”, recordó Clara, subrayando que su hermana no ha perdido el norte en medio de esta travesía.

Una mujer venezolana sostiene una pancarta que dice "El Nobel es nuestro, mi Venezuela cómo te quiero", durante una vigilia en apoyo a la Premio Nobel María Corina Machado en Bogotá el 6 de diciembre de 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien vive escondida en su país, confirmó que estará en Oslo la próxima semana para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció el sábado a la AFP el director del Instituto Nobel. AFP

El liderazgo y la valentía de María Corina Machado

Cuando se le preguntó si siempre ha tenido el carácter combativo que hoy la define, Clara fue contundente: “Ella siempre ha sido así: entregada, valiente, un ejemplo de cómo vivir la vida”. Añadió que su hermana enfrenta cada reto “aferrándose a sus principios”.

La familia también reveló que, al conocer la noticia del Nobel, la primera petición de María Corina fue reunirse con sus seres queridos y pedirles que la acompañaran en la ceremonia. “Nosotros estamos aquí con la convicción de que la vamos a abrazar… preparados para apoyarla como siempre lo hemos hecho”, afirmó.