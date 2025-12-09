En vivo
Hermana de María Corina Machado dice "estar convencida" de que ella llegará a Oslo para recibir Nobel de Paz

¿Dónde está María Corina Machado? Su hermana "está convencida" de que llegará a ceremonia del Nobel

La líder opositora venezolana, al parecer, ya salió de Venezuela, en medio de especulaciones que indican que salió con la ayuda de Estados Unidos.

Una fotografía de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se exhibe entre los retratos de anteriores ganadores en el "Campo Nobel" de la exposición "Democracia al borde del abismo", en honor a la galardonada, en el Centro Nobel de la Paz de Oslo, el 9 de diciembre de 2025, en vísperas de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. La nueva exposición, dedicada a la ganadora de 2025, se inaugurará al público el 12 de diciembre de 2024.
AFP
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

