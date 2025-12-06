En vivo
Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su premio Nobel de la Paz

María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su premio Nobel de la Paz

Aunque la líder opositora venezolana había afirmado que no acudiría a recibir el Premio Nobel hasta que Venezuela fuese “libre”, recientemente confirmó su presencia en la ceremonia de entrega en Oslo.

María Corina Machado
La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto mientras vota durante las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025, anunció el Comité Noruego del Nobel el 10 de octubre de 2025.
AFP
Por: BLU Radio y AFP
Actualizado: 6 de dic, 2025

