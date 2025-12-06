María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken.

María Corina Machado Foto: AFP

A pesar de que Harpviken ratificó la asistencia de Machado a la ceremonia, anunció que los detalles de su viaje se manejarán de manera privada para no afectar su seguridad durante el traslado:

"Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió en un mensaje.



¿María Corina Machado puede salir de Venezuela?

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.



En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

Danald Trump - María Corina Machado Foto: AFP

La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel el pasado 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela y recibió la noticia vía llamada telefónica.

Machado dedicó el premio a el presidente estadounidense Donald Trump, "porque realmente tú lo merecías", según lo anunciado por el republicano en una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado 10 de octubre.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.

