En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Previo a entrega del Nobel, Machado invita a venezolanos en el mundo a marchar por la paz y libertad

Previo a entrega del Nobel, Machado invita a venezolanos en el mundo a marchar por la paz y libertad

La opositora reiteró que el premio supone un reconocimiento a la "lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción de que Venezuela nació para ser libre".

Publicidad

Publicidad

Publicidad