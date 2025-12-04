Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche volvió a posicionarse como uno de los sorteos más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, participar en este chance no es solo una apuesta diaria, sino un ritual cargado de tradición, emoción y expectativa. Su arraigo en la región y la posibilidad de jugar con montos accesibles lo mantienen como una de las alternativas preferidas en el país.

Resultado oficial – 4 de diciembre de 2025

Durante la noche del jueves, 4 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota, implementada en 2025, sigue agregando dinamismo al sorteo. Este componente adicional no solo amplía las combinaciones posibles, sino que también eleva la expectativa de los jugadores hasta el cierre de la emisión.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Tras la transmisión oficial, los resultados se publican de inmediato en los canales autorizados, lo que garantiza transparencia, rapidez y confianza para el público.



Modalidades de juego

Una de las razones de la popularidad de este sorteo es su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado : permite ganar sin importar el orden.

: permite ganar sin importar el orden. Tres cifras directo : coincide exactamente con las últimas tres cifras.

: coincide exactamente con las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad facilita la participación tanto de apostadores experimentados como de quienes se acercan por primera vez al chance.



Costo de las apuestas

Manteniendo su carácter popular, la Caribeña Noche ofrece valores accesibles para jugar a diario:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta estructura flexible, el sorteo continúa siendo una de las opciones más competitivas dentro del mercado de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar premios es claro y seguro. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad (original y copia).

Cuando el monto supera los valores establecidos en UVT, el operador puede solicitar documentos adicionales. Estas medidas garantizan transparencia, cumplimiento normativo y protección para todos los participantes.