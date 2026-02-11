Detrás de Bad Bunny, el latino más escuchado en todo el mundo es colombiano

Para nadie es un secreto que el artista latino más importante (en este momento) sin duda es Bad Bunny, prueba de ello fue su presentación en el Super Bowl y su gran puesta en escena representando a Latinoamérica desde sus raíces puertorriqueñas.

Sin embargo, detrás de Benito el liderato del más escuchado lo lleva un colombiano y nada más y nada menos que J Balvin, que, según algunos, ha sido el artista urbano más grande que ha tenido hasta el momento Colombia, incluso, también llegando a ser el más escuchado a nivel mundial.

Y es que J Balvin se consolida como el segundo artista más escuchado de la plataforma Spotify, alcanzando una cifra récord de 76,9 millones de oyentes mensuales. En 2018 Balvin alcanzó el #1 global de la plataforma y hoy sigue manteniendo números sólidos en sus canciones en el puesto 14 global. El tema “La Canción” junto a Bad Bunny, acaba de convertirse en la canción en español más escuchada de Spotify con más de 2.406 millones de reproducciones.

J Balvin en concierto en Medellín // Foto: suministrada

Cabe recordar que desde hace años la relación entre Bad Bunny y Balvin fue una de las más importantes del género urbano a nivel, prueba de ello fue “Oasis”, un álbum que, hasta la fecha, sigue siendo de los favoritos en todo el mundo.



“Ahora somos dos hombres representando a los latinos a donde vayamos. Siempre te deseo lo mejor y que Dios te bendiga”, fueron las palabras de Balvin, a lo que, con sentimiento, el puertorriqueño respondió: “Gracias José. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho, igual si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero tuvimos una conversación hace varias semanas (…) Colombia, México y Puerto Rico. De la misma manera y como dice José, que represento a los latinos en el mundo entero, él lleva haciéndolo años. Abriendo puertas por el género urbano, no solo por Colombia, sino por todos los latinos”, fueron sus palabras, momento que conmovió a todo el género, hasta Tainy celebró la noticia, quien fue el productor de aquel Oasis juntos.