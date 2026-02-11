Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de febrero de 2026

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4942 la noche del miércoles 11 de febrero de 2026, entregando a sus apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta oportunidad, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando este juego como una de las loterías tradicionales más consultadas en Colombia.



Premio mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor fue: El nuevo ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta edición.

Es importante recordar que el billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, permitiendo participar por grandes premios y, al mismo tiempo, apoyar iniciativas de salud y desarrollo en la región.



Resultados completos de los premios secos

A continuación, el listado detallado de los secos que cayeron en el sorteo 4942 para que los jugadores puedan verificar cuidadosamente su billete:

Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4942, publicada por la organización, para confirmar cualquier acierto antes de iniciar el proceso de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 p.m. o 11:00 p.m..

Si el miércoles es festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Si no se cobra dentro de ese plazo, el derecho prescribe.



Documentos necesarios:

Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150% de la cédula.

Certificado del RUT, especialmente obligatorio para premios mayores debido a las retenciones tributarias correspondientes.

Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos por la entidad.

Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que semana a semana prueban su suerte con la esperanza de convertirse en el próximo gran ganador.