Lotería de Manizales resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número xxxx la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 2.600 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!

Recuerda que para ganarla hay que comprarla. El billete de la lotería tiene un valor de $12.000, y también puedes adquirir una fracción por solo $3.000, participando por grandes premios mientras apoyas la salud y el desarrollo de la región.



Ganadores de los secos de la Lotería de Manizales

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

Publicidad

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.

Publicidad

Esta lotería juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. o 11:00 p.m. Si el miércoles es festivo, el sorteo se realizará el martes o jueves, dependiendo de la elección del sorteo.

¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar los premios de la lotería es un proceso que varía según el monto del premio. Es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos generales:

Tiene un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Si no lo hace dentro de este período, el derecho a cobrarlo prescribe.

Documentos esenciales para cualquier premio:

