Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Operativo en el 7 de Agosto dejó capturas, cierres de comercios e incautación de armas en Bogotá

Operativo en el 7 de Agosto dejó capturas, cierres de comercios e incautación de armas en Bogotá

Pagadiarios, comercios y vías del barrio 7 de Agosto fueron intervenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante la jornada fueron suspendidos siete comercios y se recuperó una motocicleta robada.

