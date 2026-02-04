Luis Alfonso habló sobre la canción que le escribieron a Yeison Jiménez: "Nos tiene muy aporreados"

El género popular colombiano sigue de luto. La muerte de Yeison Jiménez no solo dejó un vacío en los escenarios, sino también en la vida de quienes compartieron con él la música, la amistad y los sueños. En medio de ese dolor nació Aventurero en el cielo, una canción creada a contrarreloj por varios de los artistas más representativos del género, como un homenaje sentido a su memoria. Uno de ellos fue Luis Alfonso, quien habló sin filtros sobre lo que significó despedir a su amigo de esta manera.



Luis Alfonso habla del dolor que dejó Yeison Jiménez en música popular

Durante una entrevista en Bla Bla Blu, Luis Alfonso fue claro al describir el golpe emocional que dejó la partida del cantante caldense. “Qué tristeza que tuviéramos que reunir a hacer un tema para un amigo en estas condiciones de la vida... Esto es algo que nos tiene muy aporreados, muy aporreados el alma, hermano”, dijo, reflejando el sentir compartido entre los artistas.

El cantante destacó que Yeison no solo fue una figura clave en la música popular, sino un ser humano íntegro. “Era una gran persona, parcero. Era un alma bonita, una persona humilde, talentosa… un pelado con una historia de mucha superación”, recordó. Para Luis Alfonso, su ausencia dejó una herida profunda: “Nos dejó un roto grande… se siente mucho la ausencia del hombre”.

Luis Alfonso rompió en llanto haciéndole homenaje a Yeison Jiménez // Foto: TikTok @vamosa_bylis

‘Aventurero en el cielo’, una canción creada desde la urgencia y el corazón

La canción homenaje nació de forma espontánea, sin planeación previa. Según contó Luis Alfonso, la idea surgió en medio del duelo. “Yo creo que fue Ciro… de un momento a otro resulté en un grupo de los muchachos y comenzaron a decir: ‘ve, vamos a hacerle una canción’”.



“Fue algo muy apresuradamente… prácticamente en cuatro o cinco días ya estaba armada con video y todo”, explicó.



Un homenaje que busca llegar al cielo y cuidar a su familia

Más allá del éxito musical, el objetivo fue claro: acompañar a la familia de Yeison Jiménez. “Era tener un detalle con él en el cielo y con su familia en la tierra… las regalías iban a ser para su familia, para doña Sonia y para sus hijos”, afirmó Luis Alfonso.

La respuesta del público no tardó. Aventurero en el cielo se ubicó rápidamente en tendencias y rankings, confirmando que el legado de Yeison sigue vivo. Aun así, el mensaje final duele: “Qué tristeza que nos tuvimos que juntar todos a hacer una canción en estas circunstancias de la vida”. Una frase que resume el sentir de toda una industria que hoy extraña a Yeison Jiménez.

¿Quiénes cantan un 'Aventurero en el cielo?

En menos de 24 horas, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Paola Jara, Arelys Henao y Alzate se unieron para crear ‘El Aventurero del Cielo’, una canción en homenaje a la memoria de Yeison, con la ilusión que esperan llegue hasta el cielo.

“Lo que estamos haciendo hoy, es el mejor homenaje. Nos unimos, creamos una canción en menos de 24 horas. Nos unimos todos los artistas (…) 11 artistas que nos unimos para hacerle un homenaje Yeison y decirle que su legado sigue vivo”, dijo Ciro Quiñonez en diálogo con Blu Radio.