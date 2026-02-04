En vivo
Luis Alfonso habló sobre la canción que le escribieron a Yeison Jiménez: "Nos tiene muy aporreados"

Luis Alfonso habló sobre la canción que le escribieron a Yeison Jiménez: "Nos tiene muy aporreados"

Luis Alfonso habló en Bla Bla Blu y fue claro al describir el golpe emocional que dejó la partida de Yeison Jiménez.

