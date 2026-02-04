Resultados Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: números ganadores del 4 de febrero de 2026

La noche del miércoles 4 de febrero de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo XXX

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $XXX millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo XX

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número XXX, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXX, de la serie XXX, despachado a la ciudad de Medellín. Además del premio principal, la lotería caldense destacó el número XXX como ganador de $1.500.000 sin serie.

Lotería del Valle: Sorteo 4834

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4834. El número ganador del premio mayor fue el 2880, con la serie 050. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano y, en esta ocasión, incluyó un importante premio seco de $500 millones para el número XXX (serie XXX.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2614) no registró ganadores para el acumulado principal de $XXXX millones. Los números sorteados fueron XXXX con la Súper Balota XX. A pesar de no haber un ganador del gran premio, se registraron 19.788 ganadores en categorías menores, sumando una premiación total de $153.727.850. El nuevo acumulado para el próximo sábado 31 de enero asciende a $19.600 millones.

En cuanto a la Revancha, los números fueron XXX y la Súper Balota XX. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.300 millones.