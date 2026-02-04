Atlético Nacional derrota al América y suma su segunda victoria en la liga

En el cierre de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional recibió al América en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los dirigidos por Diego Arias sumaron tres nuevos puntos tras imponerse 2-1.

El partido comenzó con goles tempraneros. El marcador se abrió al minuto 12, cuando Milton Casco aprovechó un error del arquero Jorge Soto y anotó el 1-0 para Nacional. Dos minutos después, al 14, América empató el encuentro: Omar Bertel desbordó por la izquierda, envió el centro y Dylan Borrero definió dentro del área para el 1-1 parcial.

El segundo tiempo inició con el marcador igualado. Sin embargo, al minuto 61, la figura del partido, Juan Manuel Rengifo, marcó el gol de la victoria. Tras el tanto, América de Cali buscó la remontada, pero no lo consiguió. Al minuto 70, Nicolás Hernández fue sancionado con tarjeta roja por una falta sobre Juan Manuel Zapata.

Nicolás Hernández, defensor de América X: @AmericadeCali

En el minuto 73, el cuadro escarlata sustituyó a Dylan Borrero y Kevin Angulo por Jan Lucumí y Andrés Mosquera. Más adelante, al 85, también salieron Yeison Guzmán y Tilman Palacios, quienes fueron reemplazados por Yojan Garcés y Joel Romero. Pese a las variantes, América no logró empatar el compromiso.



Con este resultado, Nacional consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga, mientras que América obtuvo su primera derrota, que se añade a sus dos primeras victorias y al empate previo frente a Once Caldas.

El conjunto verdolaga se ubica en la sexta posición de la tabla con 6 puntos y dos partidos pendientes. Por su parte, América conservó los 7 puntos con los que inició la jornada y se mantiene cuarto en la clasificación. De manera provisional, y con el cierre de la fecha, Pasto, Bucaramanga, Tolima, América, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Llaneros serían los ocho equipos que avanzarían a los play-offs de la Liga BetPlay.

La próxima jornada será la quinta y se abrirá el sábado a las 8:30 de la noche con el partido entre Junior y Boyacá Chicó.