En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Iván Cepeda
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Trabaja en Rappi o mensajería? La regla para motos en el Día sin Carro en Bogotá

¿Trabaja en Rappi o mensajería? La regla para motos en el Día sin Carro en Bogotá

Quienes incumplan el Día sin Carro y sin Moto y transiten en vehículos no autorizados se exponen a una multa de 633.000 pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad