¿Trabaja en Rappi o mensajería? La regla para motos en el Día sin Carro en Bogotá

El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá su primera jornada de Día sin Carro y sin Moto de 2026, una medida que restringe la movilidad de vehículos particulares entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Esta iniciativa, que surge del mandato de la consulta popular del año 2000, busca incentivar medios sostenibles de transporte. La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que para el 70 % de los bogotanos todos los días son días sin carro al usar transporte público o bicicleta, e invitó al resto de la ciudadanía a 'conectarse con la ciudad desde otra perspectiva'.



Excepciones para motocicletas de mensajería y domicilios

Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es la operación de los servicios de entrega. Según el decreto distrital, las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que prestan servicios de mensajería y domicilio están exentas de la restricción y podrán circular con normalidad para cumplir sus labores.

Además de los domiciliarios, también podrán transitar los vehículos eléctricos, de emergencia, transporte escolar, transporte para personas con discapacidad, vehículos de carga (bajo regulación habitual) y aquellos destinados a servicios públicos domiciliarios.

Foto: Facebook, Alcaldía de Bogotá.

Sanciones y transporte público por Día sin Carro en Bogotá

Quienes incumplan la medida y transiten en vehículos no autorizados se exponen a una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del automotor. Para los usuarios del Pico y Placa Solidario, el Distrito confirmó que se les repondrá el día al final de su periodo adquirido.



Para garantizar el desplazamiento, TransMilenio dispondrá de su flota máxima con más de 10.000 buses y 163 cabinas de TransMiCable. "Tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda", señaló María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad. Adicionalmente, estarán habilitados 683 kilómetros de ciclorrutas y más de 37.000 taxis para cubrir las necesidades de movilidad.