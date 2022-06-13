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Lluvias en Colombia

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Guadalupe declara calamidad pública tras vendaval que dejó graves daños en viviendas

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Inundaciones en Arauca. Imagen aérea que muestra la magnitud del desbordamiento de ríos en el departamento.
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Más de 42.000 habitantes de Tame, Arauca, permanecen sin agua potable tras avalancha

Emergencia por lluvias en Colombia
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Lluvias dejan un muerto en Piedecuesta y una menor desaparecida en Gramalote

Ideam revelará hasta cuándo dejará de llover en Bogotá y otras ciudades del país
Nación

¿Lloverá este puente festivo en Colombia? Ideam revela cuáles serían las regiones más afectadas

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