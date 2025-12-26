En vivo
Pacífico  / Un muerto, calles inundadas y derrumbes dejaron las fuertes lluvias en el Valle del Cauca

Un muerto, calles inundadas y derrumbes dejaron las fuertes lluvias en el Valle del Cauca

Las principales afectaciones se registraron en el centro del departamento.

