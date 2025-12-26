Un muerto, calles inundadas y derrumbes dejaron las fuertes lluvias en el Valle del Cauca

Fuertes lluvias se han registrado en el Valle del Cauca desde la tarde del jueves 25 de diciembre, las cuales se han extendido con el paso de las horas. Estas precipitaciones han generado múltiples emergencias que están siendo atendidas por las autoridades de gestión del riesgo.

La situación más crítica se registró en el municipio de Buga, donde una persona murió al resultar atrapada en un deslizamiento provocado por la inestabilidad del terreno en la zona rural, situación que también afectó la movilidad de diferentes corregimientos y veredas que resultaron incomunicadas por varias horas.

“Lamentamos informar que, producto de un movimiento en masa en Buga, una persona perdió la vida y se están adelantando todas las gestiones pertinentes sobre este tema en particular”, informó el secretario de Gestión de Riesgo y Desastres, Francisco Tenorio.

Por su parte, el municipio de Tuluá sufrió graves inundaciones producto de la creciente del río que atraviesa esta población, por varias horas estuvo paralizada la movilidad dejando afectadas varias viviendas aledañas al afluente. Es por esta razón que las autoridades declararon calamidad pública.



"Iniciamos el proceso de limpieza de vías y el tema de evacuación de todo este material que llegó específicamente a la sede del cuerpo de Bomberos, a las calles anexas y en la institución educativa Corazón del Valle, las cuales fueron las más afectadas", indicó Martín Hincapié, secretario de gobierno de Tuluá.

Actualmente hay vigilancia constante en los municipios de Dagua y Buenaventura, por la creciente del río pepitas , las lluvias también provocaron que la vía hacia el principal puerto del Pacífico se viera afectada por varias horas por un derrumbe, situación que ya fue controlada por el concesionario.