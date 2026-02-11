En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Judicializan otro de los responsables por escándalo en Secretaría de Cultura de Santander

Judicializan otro de los responsables por escándalo en Secretaría de Cultura de Santander

Las irregularidades detectadas se relacionan con la firma de un contrato por 3.138 millones de pesos, suscrito entre el ahora procesado y la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental.

artistas.jpg
Artistas que denunciaron a contratista de la Gobernación de Santander en contrato de cultura.
// Archivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad