José Quintana firma por un año con los Rockies de Colorado

José Quintana seguirá en las Grandes Ligas del béisbol. El lanzador colombiano, nacido en Arjona, Bolívar, jugará una nueva temporada tras firmar por un año con los Rockies de Colorado.

El abridor, de 37 años, viene de los Milwaukee Brewers, equipo con el que disputó la temporada 2025. Con el conjunto de Wisconsin, Quintana registró una efectividad de 3.96 y un WHIP de 1.29 en 131.2 innings.

Quintana, que completa 20 años en el béisbol, también ha pasado por los Mets de Nueva York, los Chicago White Sox, los Cardenales de San Luis y los Pittsburgh Pirates.



¿Cuándo debutará?

Se estima que debutará con los Rockies después del Mundial de Béisbol, donde será el capitán de la selección colombiana. El torneo comenzará el 5 de marzo y finalizará el 17. Participan 20 selecciones y las sedes serán Miami, Houston, San Juan de Puerto Rico y Tokio. El formato se dividirá por grupos y por zonas.

En el roster colombiano estarán Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Donovan Solano y Gio Urshela, quien lucha por su regreso a las Grandes Ligas, entre otros nombres. En el cuerpo de lanzadores figuran Nabil Crismatt, Luis Patiño, Río Gómez y el experimentado Julio Teherán.



Colombia quedó en el grupo con Canadá, Puerto Rico, Cuba y Panamá. Jugarán todos contra todos y los dos mejores avanzarán a cuartos de final, donde la eliminación será directa.

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 dará dos cupos para las selecciones de América que queden mejor ubicadas a los Juegos de Los Ángeles 2028, competencia que volverá después de estar ausente en París 2024. El Comité Olímpico Internacional confirmó que los equipos americanos mejor ubicados en la final del torneo tendrán tiquete directo.

Hoy también comenzaron los entrenamientos de primavera. Los 30 equipos se dividen en grupos de quince, unos en Arizona y otros en Florida. En estos juegos participan jugadores que buscan inscribirse en las Grandes Ligas y otros que ya tienen contrato asegurado, como es el caso de José Quintana.