Nación  / "Quiero ver preso al que haya delinquido; Petro no puede quedar impune": Abelardo De La Espriella

“Quiero ver preso al que haya delinquido; Petro no puede quedar impune”: Abelardo De La Espriella

De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador.

