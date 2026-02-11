“Quiero ver preso al que haya delinquido; Petro no puede quedar impune”: Abelardo De La Espriella

En diálogo con Mañanas Blu el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo. Al ser preguntado sobre si tiene relación con el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, negó rotundamente conocerlo.

Lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, delineó su visión de país y desmintió los señalamientos que lo vinculan con la actual cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Durante la conversación, De La Espriella enfatizó que su proyecto político busca restaurar el orden y la justicia en Colombia, asegurando que no habrá concesiones para quienes hayan abusado del poder.

Desmentido de vínculos con la Fiscalía y la "estratagema" de Petro

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la supuesta cercanía de De La Espriella con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. El candidato fue enfático al declarar: "No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido", calificando tales afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" del presidente Petro para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que rodean a su administración, como los casos de Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo.

De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador. Según el abogado, el presidente busca meterse en una pelea directa con él para proteger a su "heredero", Iván Cepeda, y sacarlo de la ecuación pública.



Auditoría internacional y justicia sin impunidad

Al ser consultado sobre sus intenciones respecto al actual mandatario, De La Espriella fue tajante al expresar que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley. El precandidato propuso realizar una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país "cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron".



“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, afirmó, señalando que su compromiso moral y legal es realizar un corte de cuentas riguroso. Aseguró que los resultados de dicha auditoría serían entregados a los organismos de justicia correspondientes para que tomen las decisiones necesarias.

Un plan de choque para la seguridad nacional

En materia de orden público, De La Espriella presentó un plan de choque de 90 días destinado a capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor. Su estrategia incluye la fumigación de las 330.000 hectáreas de coca existentes y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, para lo cual busca fortalecer alianzas con Estados Unidos e Israel.

Para el candidato, la seguridad es el eje fundamental que genera confianza inversionista y permite el desarrollo social. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, explicó, añadiendo que su gobierno sería de transición para "organizar la casa".

Escuche aquí también la entrevista: