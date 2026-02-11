En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aberlardo De La Espriella
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abelardo De La Espriella dice que Petro busca proteger a Cepeda acusando a la fiscal y su esposo

Abelardo De La Espriella dice que Petro busca proteger a Cepeda acusando a la fiscal y su esposo

De La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad