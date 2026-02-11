En vivo
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Gobernador de Córdoba propone uso de $6 billones en regalías para enfrentar crisis por inundaciones

Gobernador de Córdoba propone uso de $6 billones en regalías para enfrentar crisis por inundaciones

La principal apuesta del gobernador Zuleta para atender la emergencia es el uso de recursos existentes que no han sido ejecutados. Según el mandatario, el Gobierno Nacional dispone actualmente de una "caja" de más de 6 billones de pesos provenientes de saldos de regalías de ciencia, tecnología y medio ambiente.

