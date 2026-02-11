Gobernador de Córdoba propone uso de $6 billones en regalías para enfrentar crisis por inundaciones

El departamento de Córdoba atraviesa una situación de extrema dificultad debido a inundaciones que han afectado a miles de ciudadanos, motivando al gobernador Erasmo Zuleta a proponer medidas urgentes de financiación que no dependan exclusivamente del presupuesto nacional o de futuras reformas tributarias. Tras participar en un tenso Consejo de Ministros, el mandatario regional enfatizó la necesidad de actuar con prontitud para lograr una verdadera reparación de daños y la reactivación económica del territorio.



Propuesta de financiación: "Caja" sobre presupuesto

La principal apuesta del gobernador Zuleta para atender la emergencia es el uso de recursos existentes que no han sido ejecutados. Según el mandatario, el Gobierno nacional dispone actualmente de una "caja" de más de 6 billones de pesos provenientes de saldos de regalías de ciencia, tecnología y medio ambiente.

Zuleta sostiene que una emergencia de esta magnitud debe atenderse con liquidez inmediata y no con trámites presupuestales que pueden demorar meses.

Además del uso de regalías, propuso otras alternativas como el desahorro del Fompet y la reactivación de normativas que favorezcan al pequeño productor del campo. El gobernador aseguró que los departamentos también están dispuestos a aportar recursos, pero requieren de una "radiografía 360" y un plan de trabajo claro por parte del Gobierno nacional para conocer el destino exacto de los fondos.

Presidente Petro en consejo de ministros en Córdoba Foto: Presidencia

Causas naturales de una crisis sin precedentes

El desastre en Córdoba no se debe a un solo factor, sino a la convergencia de dos fenómenos naturales atípicos que superaron cualquier capacidad hidráulica. Por un lado, un frente frío proveniente del norte se estacionó en las costas del departamento, mientras que, simultáneamente, una vaguada desde la zona de la Amazonía escaló hasta la región andina.



Esta combinación provocó que en solo dos días cayera la cantidad de lluvia que normalmente se registra en dos meses (más de 250 mm), desbordando ríos, caños y quebradas.



Tensiones políticas y el debate sobre el sector energético

La crisis también ha estado marcada por la fricción política. Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro atribuyó parte de la responsabilidad a grupos políticos locales y al modelo extractivo de petróleo y carbón. Ante esto, Zuleta ha preferido evitar la controversia directa para enfocarse en soluciones, aunque defendió la necesidad de reformas estructurales en el sector minero-energético.

