En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Iba a entregar todo con tal de que liberaran a mi hija: drama de dos colombianas detenidas por ICE

Iba a entregar todo con tal de que liberaran a mi hija: drama de dos colombianas detenidas por ICE

En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, Alejandra Montoya y su pequeña hija de 9 años, María Antonia, relataron los duros momentos que vivieron tras ser detenidas por ICE en Estados Unidos.

Iba a entregar todo con tal de que liberaran a mi hija: drama de dos colombianas detenidas por ICE
Iba a entregar todo con tal de que liberaran a mi hija: drama de dos colombianas detenidas por ICE
Foto: Noticias Caracol
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad