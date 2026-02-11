Alejandra Montoya, madre de María Antonia Guerra, una niña colombiana de 9 años, aseguró que durante cuatro meses tuvo que inventar historias y cuentos para ayudar a su hija a sobrellevar el tiempo en un centro de detención en Texas, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las detuvieran en el aeropuerto de Miami en octubre de 2025, sin una explicación clara. La menor describió cómo eran las celdas y la imposibilidad de vivir su infancia en ese lugar.

“Son cajas con puertas y dos ventanas. Yo pensaba que mis amiguitos me iban a olvidar. Allá nos gritaban, no nos dejaban jugar; no teníamos cómo ser niños. Allá los niños no pueden ser niños”, relató.

Desde Medellín, madre e hija contaron que, pese a que María Antonia ya había viajado antes y Alejandra llevaba siete años viviendo en Estados Unidos —donde está casada con un ciudadano estadounidense—, fueron detenidas por autoridades migratorias. Según su testimonio, la niña fue interrogada durante horas sin la presencia de su madre y recibió preguntas que no sabía responder. Incluso, aseguró, le dijeron: “Si tuvieras 10 años podríamos separarte de tu mamá”.

Cuando Alejandra llegó al punto de migración para recoger a su hija, ambas fueron retenidas. Sin poder comunicarse con un abogado y sin claridad sobre lo que ocurría, permanecieron dos días en una sala del aeropuerto, bajo vigilancia constante y sin información sobre su destino.



Posteriormente fueron trasladadas en avión y, según su relato, solo supieron que estaban en Dallas, Texas, cuando el piloto anunció el aterrizaje. Allí fueron llevadas a un centro de detención familiar, donde permanecieron varios meses.

Iba a entregar todo con tal de que liberaran a mi hija: drama de dos colombianas detenidas por ICE

Alejandra afirmó que la incertidumbre fue constante y que no recibían respuestas claras sobre su situación migratoria. Señaló que el proceso parecía orientado a presionarla para desistir de su trámite de residencia y salir del país. También contó que atravesó momentos de profunda angustia emocional ante la situación de su hija.

Durante su permanencia en el centro, Alejandra aseguró que ofreció, a través de abogados, permitir que su hija saliera en libertad mientras ella continuaba detenida. “Estaba dispuesta a entregar lo que fuera con tal de que liberaran a mi hija”, afirmó.

Con el paso de los meses, algunas familias realizaron manifestaciones pacíficas dentro del centro para visibilizar la situación de los menores detenidos. Según relataron, tras una de estas protestas, algunos participantes fueron aislados y se restringió su contacto con otros detenidos.

María Antonia también escribió cartas en las que expresaba tristeza, esperanza y frustración. Algunos de estos escritos fueron publicados por el medio ProPublica, convirtiéndose en testimonio del impacto que, según organizaciones y familiares, tiene la detención migratoria en los niños.

La noticia de su salida llegó en la madrugada del 6 de febrero. Tras varios trámites, madre e hija abordaron un vuelo hacia Colombia. Alejandra relató que el momento de mayor alivio fue cuando una tripulante colombiana les dio la bienvenida al país.

Actualmente, Alejandra asegura que su prioridad es la recuperación emocional de su hija, quien presenta dificultades para dormir y episodios de ansiedad. También manifestó que espera que su historia contribuya a visibilizar la situación de otros niños migrantes detenidos en Estados Unidos.

