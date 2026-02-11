El comienzo de 2026 trajo un leve retroceso en la percepción económica de los colombianos. El Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 18,2 % en enero, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025.

A pesar de la caída mensual, el resultado sigue siendo el segundo más alto del último año y supera ampliamente el registro de enero de 2025, cuando el indicador se encontraba 21,7 puntos por debajo del nivel actual.

Por ciudades, el balance fue mayoritariamente positivo. Tres de las cinco principales capitales mostraron avances en la confianza. Barranquilla lideró la lista con un 33,6 %, por encima del 8,4 % reportado el año anterior en el mes de enero. Le siguieron Cali, con 28,9 %, y Bogotá, con 20,6 %, ambas con mejoras significativas frente a 2024. Bucaramanga también registró un comportamiento que se mantiene, mientras que Medellín fue la única ciudad que obtuvo resultados negativos, al ubicarse en -4,0 %.

En cuanto a los niveles socioeconómicos, el repunte mensual se concentró en los hogares de menores ingresos. El estrato bajo mostró una mejor percepción frente a diciembre y alcanzó 17,2 %, mientras que el nivel medio subió a 21,6 %. El único segmento con balance negativo fue el de ingresos altos.



En enero, la confianza del consumidor cayó 1.7 %, al igual que la compra de bienes: Fedesarrollo

A la par, la disposición para realizar compras de alto valor cayó de forma contundente y marcada. La intención de adquirir bienes durables, como electrodomésticos y muebles, bajó de 14,9 % en diciembre al 6,1 % en enero. También se redujo el interés por comprar vivienda, con una caída mensual de 13,3 puntos porcentuales, y por adquirir vehículo, cuyo balance se ubicó en -19,8 %, aunque mejor frente al mismo mes del año pasado.

El 17,6 % de los encuestados considera que la economía del país estará mejor dentro de un año, cifra superior al 14,2 % registrado en diciembre; pero solo el 13,3 % percibe que la situación económica de su hogar ha mejorado frente al año anterior, un porcentaje menor al del mes de diciembre de 2025, lo que reflejó que, aunque hay esperanza hacia el futuro, persiste la duda.

Finalmente, al comparar las expectativas sobre el futuro, se mostraron señales de optimismo: el Índice de Expectativas del Consumidor aumentó 1,9 puntos porcentuales y el de Condiciones Económicas subió 15,7 puntos porcentuales. La encuesta deja cifras variadas que muestran que la confianza del consumidor ha disminuido.