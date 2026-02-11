En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / En enero, la confianza del consumidor cayó 1.7 %, al igual que la compra de bienes: Fedesarrollo

En enero, la confianza del consumidor cayó 1.7 %, al igual que la compra de bienes: Fedesarrollo

Aunque el balance mensual fue negativo, 3 de las 5 principales ciudades registraron avances: Barranquilla lideró la lista, seguida de Cali, Bogotá; mientras Medellín fue la única con cifra en rojo, al situarse en -4,0 %.

Publicidad

Publicidad

Publicidad