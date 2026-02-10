Revelan nuevos detalles sobre el secuestro y liberación de la senadora Aida Quilcué

La senadora Aida Quilcué fue rescatada este martes tras un operativo de presión civil y militar en la zona rural del departamento del Cauca. La congresista, que había sido interceptada por hombres armados en jurisdicción del municipio de Totoró, ya se encuentra bajo la protección de la Guardia Indígena y en proceso de traslado hacia la ciudad de Popayán para reencontrarse con su familia.



Detalles del rescate de la senadora Aida Quilcué

El operativo de liberación se concentró en el páramo de Guanacas, una zona de difícil acceso ubicada en la parte alta del municipio de Inzá. Según confirmó el alcalde del municipio, Delio Trujillo, la recuperación de la libertad de la líder indígena fue resultado de una acción coordinada. "La presión de la ciudadanía, de la guardia y las autoridades indígenas, en conjunto con la fuerza pública, sirvió", señaló el mandatario local.

La senadora fue hallada junto a los dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector donde la comunicación por señal de celular o radio es inexistente. Tras el contacto inicial, se reportó que Quilcué se encuentra en buen estado físico. "Hablé con ella, estaba tranquila, estaba bien, por lo menos en su voz", añadió el alcalde.

Senadora Aida Quilcué fue liberada y trasladada por el Ejército en Cauca Foto: X @Ejercito_Div3

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió sobre la peligrosidad del sector donde ocurrió el incidente. "Es una zona bastante complicada en la que ya se han dado varios hechos anteriores", explicó el vocero, subrayando que el área es escenario recurrente de afectaciones contra comuneros y ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado ilegal estuvo detrás de la retención. La congresista será trasladada a un centro asistencial para una valoración médica detallada mientras los organismos judiciales inician las investigaciones para esclarecer los móviles del secuestro.