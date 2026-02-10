Encuentran a senadora Aida Quilcué tras denuncia de secuestro en el Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó esta tarde que la senadora Aída Quilcué ya fue encontrada en un sector de páramo entre los municipios de Inzá y Totoró.

La senadora estaba junto a los dos hombres de su esquema de seguridad y será trasladada por la Guardia Indígena a un centro asistencial para su valoración médica.

"En el momento la están sacando un equipo de guardia y autoridades indígenas y a esperar la evaluación de lo que ha sucedido. Ella fue encontrada en una zona que es zona de Páramo, donde no hay comunicación por señal de celular ni de radios de comunicación de guardia", dijo Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del CRIC.

Tras ser ubicada, la Guardia Indígena inició su traslado hacia un centro asistencial para que reciba valoración médica.



"Es una zona bastante complicada en el que ya se han dado varios hechos anteriores, en el que se ha afectado a ciudadanos y a comuneros indígenas del sector. Ahora solo esperamos que la senadora y su equipo sea sacada completamente de la zona", explicó Capaz.

Las autoridades y organizaciones indígenas continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras se mantiene el acompañamiento a la senadora y a su equipo de seguridad.