A Otro Nivel regresa con una temporada que transforma la competencia musical

En esta nueva edición de A Otro Nivel los participantes, que son cantantes profesionales, ya no cantarán solos. Cuatro artistas se unirán para formar una banda, demostrando que la unión hace la música más fuerte. El escenario también cambia, pues en momentos clave de la competencia, las presentaciones saldrán del estudio para tomarse las calles y distintos espacios, acercando el talento a la gente y poniendo a prueba a los equipos en entornos reales.

El camino no será fácil. Miles de participantes iniciaron el proceso de selección y solo unos pocos avanzan en la competencia. A lo largo del programa, los grupos deberán superar múltiples pruebas, a los líderes asumir su rol, enfrentarse a dinámicas decisivas como la elección rápida de integrantes y el trabajo bajo presión. Habrá 20 líderes y cada decisión podrá cambiar el rumbo de los equipos.

Uno de los momentos más exigentes será cuando los equipos en riesgo se trasladen a los estudios de Ditu para ensayar durante 24 horas, perfeccionar sus habilidades y preparar mini conciertos en la calle, los cuales no serán anunciados en ninguna plataforma y en donde el público tendrá un papel fundamental. La audiencia que tenga la oportunidad de ver ese show, podrá calificar cada presentación de 1 a 10, y con ese promedio los grupos llegarán a la evaluación final del jurado. Los equipos con menor calificación deberán volver al escenario para definir quién continúa y quién queda eliminado.

El premio es tan grande como el reto, los grupos tendrán la oportunidad de ganar 600 millones de pesos y un contrato para realizar una gira musical por Colombia firmado con Caracol Televisión, una oportunidad única para impulsar sus carreras y tal vez, consolidarse como agrupación.



Los jurados de A Otro Nivel

La temporada contará con la presentación de Cristina Hurtado, quien se suma por primera vez al programa y al canal, también con un jurado de alto nivel integrado por Kike Santander, Felipe Peláez y el peruano Gian Marco, quienes evaluarán técnica, autenticidad, trabajo en equipo y propuesta artística.



Además, Ditu le apostó a ampliar la experiencia con Reacción A Otro Nivel, un formato que acompañara a la audiencia antes, durante y después de cada emisión. A través de comentarios, reacciones en tiempo real y hosts digitales, el público vivirá cada presentación más allá de la pantalla tradicional, conectándose directamente con los equipos y el desarrollo de la competencia.

Con talento, emoción, exigencia y una dinámica que pone a prueba la unión y el liderazgo, A Otro Nivel regresa para buscar las nuevas estrellas de la música y llevarlas, literalmente, a otro nivel.