Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Fichaje de Cetré a Boca está casi caído por "problemas médicos" del futbolista

Fichaje de Cetré a Boca está casi caído por "problemas médicos" del futbolista

El fichaje estaba a nada de cerrarse tras el acuerdo entre las partes, pero los exámenes médicos cambiaron el panorama para la llegada del colombiano al cuadro 'Xeneize'.

