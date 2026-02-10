Fichaje de Cetré a Boca está casi caído por "problemas médicos" del futbolista

Lo que estaba a escasos detalles de convertirse en una realidad, ahora se volvió en un dolor de cabeza tanto para Boca Juniors y Estudiantes de la Plata en torno el colombiano Edwin Cetré, quien, por ahora, no se vestirá de ‘Xeneize’ por diferencias en los criterios médicos en las pruebas que le hicieron para poder firmar el contrato.

Así lo hizo saber TyC Sports, reconocido medio local de Argentina, que explicó que no superó los exámenes médicos y, hasta ahora, el fichaje se encuentra estancado y muy cerca de caerse ante esta situación hallada por el personal médico de los ‘xeneizes’.

“El pase aún no está caído y dependerá de si el conjunto de La Ribera decide arriesgarse a sabiendas de los inconvenientes que posee el futbolista, o si constantan que los mismos no son perjudiciales para la práctica deportiva de alto rendmiento”, explicaron en el medio mencionado.

Edwuin Cetré con Estudiantes Foto: AFP

Pero esta no sería la primera vez que Edwin Cetré tiene un problema como este, pues antes le sucedió cuando por poco estuvo cerca de llegar al Paranaense de Brasil en donde tampoco superó las pruebas médicas.



Hasta el momento la negociación también incluía al cuadro Deportivo Independiente Medellín, el cual se quedó con el 50 % del pase del futbolista y le había, incluso, propuesto el préstamo de un futbolista para llegar a un acuerdo en esta operación millonaria para hacerse con los servicios del volante colombiano.

Por ahora, la negociación se encuentra estancada sobre el futuro de Cetré y a la espera la decisión final que pueda tomar Boca Juniors en el asunto para seguir adelante o no con el fichaje.

Este episodio trajo de vuelta a la memoria de los colombianos a Andrés Felipe Román, quien, en su momento, tampoco pudo llegar al cuadro ‘xeneize’ por un problema en los exámenes médicos pese a que estaba todo cerrado entre los argentinos y Millonarios, club que era dueño de sus derechos en ese momento.