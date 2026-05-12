Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO: online y gratis de la Liga BetPlay

Día decisivo en el fútbol colombiano con la definición de los cuartos de final este martes, 12 de mayo. Primero será Atlético Nacional el que recibirá en casa a Internacional de Bogotá para asegurar un cupo en la semifinal en una serie que, por ahora, lleva la ventaja de 2 a 1 tras el duelo de ida en el Metropolitano de Techo.

Los dirigidos por Diego Arias necesitan esta victoria para avanzar en el proyecto deportivo y, frente a su gente, no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar y clasificar a la próxima ronda. La única baja, según el cuerpo médico, será el delantero Dairon Asprilla.



Vea EN VIVO Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá HOY

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, podrá seguir de cerca las emociones de este duelo de la Liga BetPlay. A través del canal de YouTube, un equipo de expertos tendrá EN VIVO, online y gratis toda la cobertura de este duelo:

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Internacional de Bogotá?

El duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá se encuentra programado para las 6:20 de la noche, partido que se disputará en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.



Apuestas y pronóstico de este partido

El cuadro verdolaga arranca como el favorito de este duelo en las apuestas y como pronóstico con una cuota de pago de 1.50, además se prevé un duelo de 2.5 en goles totales y con ventaja verdolaga en el resultado final, por otro lado, Alfredo Morelos podría anotar en cualquier momento.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional // Foto: X @InterBogOficia @nacionaloficial

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá