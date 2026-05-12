Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO: online y gratis de la Liga BetPlay

Día decisivo en el fútbol colombiano con la definición de los cuartos de final este martes, 12 de mayo. Primero será Atlético Nacional el que recibirá en casa a Internacional de Bogotá para asegurar un cupo en la semifinal en una serie que, por ahora, lleva la ventaja de 2 a 1 tras el duelo de ida en el Metropolitano de Techo.
Los dirigidos por Diego Arias necesitan esta victoria para avanzar en el proyecto deportivo y, frente a su gente, no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar y clasificar a la próxima ronda. La única baja, según el cuerpo médico, será el delantero Dairon Asprilla.
Vea EN VIVO Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá HOY
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¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Internacional de Bogotá?
El duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá se encuentra programado para las 6:20 de la noche, partido que se disputará en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.
Apuestas y pronóstico de este partido
El cuadro verdolaga arranca como el favorito de este duelo en las apuestas y como pronóstico con una cuota de pago de 1.50, además se prevé un duelo de 2.5 en goles totales y con ventaja verdolaga en el resultado final, por otro lado, Alfredo Morelos podría anotar en cualquier momento.
Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
- Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Edwin Cardona, Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.
- Inter de Bogotá: Simón Zapata; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti.