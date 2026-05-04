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Liga BetPlay 2026: estos son los horarios y partidos de los cuartos final

La Dimayor confirmó los horarios de los duelos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay, en donde los ocho clasificados se enfrentaran para avanzar.

Equipos colombianos
Foto: X @nacionaoficial @santafe @americadecali @JuniorClubSA
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 4 de may, 2026

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó las fechas y horarios oficiales en las que se disputarán los cuarto de final de los 'playoff' de la Liga BetPlay 2026, que arrancará el próximo sábado, 9 de mayo.

El primero partido se disputará el sábado, 9 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín (aún por confirmar) entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. Luego seguirá en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué entre Deporte Tolima y Deportivo Pasto a las 6:10 de la tarde y cerrará la jornada en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali e Independiente Santa Fe a las 8:20 de la noche.

Mientras que el partido entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, que dará cierre a los choque de ida, se disputará el domingo, 10 de mayo a las 6:10 de la tarde en el Palogrande de Manizales. Por otro lado, los choques de vuelta serán entre el 12 y 13 de mato entre las 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche los partidos.

¿Cuáles son los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay?

  • Atlético Nacional.
  • Deportes Tolima.
  • Deportivo Pasto.
  • Internacional de Bogotá.
  • Junior de Barranquilla.
  • Independiente Santa Fe.
  • Internacional de Bogotá.
Liga BetPlay.jpg
Liga BetPlay //
Fotos: AFP / Dimayor.

Horarios y partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026

  1. Sábado 9 de mayo
    • Estadio: Por definir
    • Hora: 4:00 p.m.
    • Partido: Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional.
    • Estadio: Manuel Murillo Toro
    • Hora: 6:10 p.m.
    • Partido: Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto.
    • Estadio: Pascual Guerrero.
    • Hora: 8:20 p.m.
    • Partido: América de Cali vs. Independiente Santa Fe
  2. Domingo 10 de mayo
    • Estadio: Palogrande
    • Hora: 6:10 p.m.
    • Partido: Once Caldas vs. Junior de Barranquilla.
  3. Martes 12 de mayo
    • Estadio: El Campín
    • Hora: 8:30 p.m.
    • Partido: Independiente Santa Fe vs. América de Cali.
  4. Martes 12 de mayo
    • Estadio: Atanasio Girardot
    • Hora: 6:20 p.m.
    • Partido: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá.
  5. Miércoles 13 de mayo
    • Estadio: Libertad
    • Hora: 6:00 p.m.
    • Partido: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima.
  6. Miércoles 13 de mayo
    • Estadio: Romelio Martínez
    • Hora: 8:15 p.m.
    • Partido: Junior de Barranquilla vs. Once Caldas.
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