Liga BetPlay 2026: estos son los horarios y partidos de los cuartos final

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó las fechas y horarios oficiales en las que se disputarán los cuarto de final de los 'playoff' de la Liga BetPlay 2026, que arrancará el próximo sábado, 9 de mayo.
El primero partido se disputará el sábado, 9 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín (aún por confirmar) entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. Luego seguirá en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué entre Deporte Tolima y Deportivo Pasto a las 6:10 de la tarde y cerrará la jornada en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali e Independiente Santa Fe a las 8:20 de la noche.
Mientras que el partido entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, que dará cierre a los choque de ida, se disputará el domingo, 10 de mayo a las 6:10 de la tarde en el Palogrande de Manizales. Por otro lado, los choques de vuelta serán entre el 12 y 13 de mato entre las 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche los partidos.
¿Cuáles son los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay?
- Atlético Nacional.
- Deportes Tolima.
- Deportivo Pasto.
- Internacional de Bogotá.
- Junior de Barranquilla.
- Independiente Santa Fe.
- Internacional de Bogotá.
Horarios y partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026
- Sábado 9 de mayo
- Estadio: Por definir
- Hora: 4:00 p.m.
- Partido: Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional.
- Estadio: Manuel Murillo Toro
- Hora: 6:10 p.m.
- Partido: Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto.
- Estadio: Pascual Guerrero.
- Hora: 8:20 p.m.
- Partido: América de Cali vs. Independiente Santa Fe
- Domingo 10 de mayo
- Estadio: Palogrande
- Hora: 6:10 p.m.
- Partido: Once Caldas vs. Junior de Barranquilla.
- Martes 12 de mayo
- Estadio: El Campín
- Hora: 8:30 p.m.
- Partido: Independiente Santa Fe vs. América de Cali.
- Martes 12 de mayo
- Estadio: Atanasio Girardot
- Hora: 6:20 p.m.
- Partido: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá.
- Miércoles 13 de mayo
- Estadio: Libertad
- Hora: 6:00 p.m.
- Partido: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima.
- Miércoles 13 de mayo
- Estadio: Romelio Martínez
- Hora: 8:15 p.m.
- Partido: Junior de Barranquilla vs. Once Caldas.