Liga BetPlay 2026: estos son los horarios y partidos de los cuartos final

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó las fechas y horarios oficiales en las que se disputarán los cuarto de final de los 'playoff' de la Liga BetPlay 2026, que arrancará el próximo sábado, 9 de mayo.

El primero partido se disputará el sábado, 9 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín (aún por confirmar) entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional. Luego seguirá en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué entre Deporte Tolima y Deportivo Pasto a las 6:10 de la tarde y cerrará la jornada en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali e Independiente Santa Fe a las 8:20 de la noche.

Mientras que el partido entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, que dará cierre a los choque de ida, se disputará el domingo, 10 de mayo a las 6:10 de la tarde en el Palogrande de Manizales. Por otro lado, los choques de vuelta serán entre el 12 y 13 de mato entre las 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche los partidos.



¿Cuáles son los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay?

Atlético Nacional.

Deportes Tolima.

Deportivo Pasto.

Internacional de Bogotá.

Junior de Barranquilla.

Independiente Santa Fe.

Internacional de Bogotá.

Liga BetPlay // Fotos: AFP / Dimayor.

Horarios y partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026