Estos son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 I

La fase de todos contra todos de la liga colombiana llegó a su fin y dejó definidos a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, tras una jornada 19 decisiva que se resolvió en simultáneo en varias plazas del país.

El líder absoluto de la tabla fue Atlético Nacional, que cerró con 40 puntos. Junto al equipo antioqueño avanzaron en la parte alta Deportivo Pasto, Once Caldas y Junior de Barranquilla, consolidando su clasificación sin sobresaltos.

Los últimos cupos se definieron en medio de alta tensión. Deportes Tolima y América de Cali aseguraron su paso con 31 unidades cada uno, mientras que los dos tiquetes restantes se resolvieron en Bogotá.

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Mientras en Bogotá hubo final feliz para Santa Fe e Inter, en Ibagué, Medellín y Valledupar la historia no fue favorable para Cali, Millonarios ni el Poderoso.#UnaLigaConMásPasión #LigaBetPlayDimayor #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/asdeaaP3Kl — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) May 3, 2026

Independiente Santa Fe se quedó con la séptima casilla al llegar a 29 puntos, luego de imponerse 3-1 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín. El equipo dirigido por Pablo Repetto remontó el marcador tras comenzar en desventaja. El conjunto visitante se había ido arriba con anotación de Fabricio Sanguinetti, pero los ‘cardenales’ reaccionaron con goles de Hugo Rodallega, Emanuel Olivera y Nahuel Bustos.



Salta León salta🦁

Lo da vuelta Santa Fe y por ahora está entre los ocho. pic.twitter.com/GXOt07Xm2I — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) May 3, 2026

Pese a la derrota, Internacional de Bogotá logró clasificar como octavo con 28 puntos, beneficiado por otros resultados de la jornada. El equipo capitalino sostuvo su lugar dentro del grupo de los ocho, a pesar de completar varios partidos sin victoria.

Con este panorama, los clasificados a los cuadrangulares son:



Atlético Nacional

Deportivo Pasto

Once Caldas

Junior de Barranquilla

Deportes Tolima

América de Cali

Independiente Santa Fe

Internacional de Bogotá

En contraste, la fecha dejó eliminaciones de equipos tradicionales. Millonarios quedó por fuera tras empatar 2-2 ante Alianza en Valledupar; Deportivo Independiente Medellín cayó 1-2 frente a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot; y Deportivo Cali no pasó del 1-1 con Tolima en Ibagué, resultado que lo dejó en la novena posición.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizará el sorteo de los cuadrangulares este domingo 3 de mayo a las 8:00 p.m., instancia en la que los ocho clasificados iniciarán desde cero la disputa por el título del primer semestre.