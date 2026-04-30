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Blu Radio  / Economía  / Desempleo en Colombia cae a su cifra más baja en 8 años: 8,8% en marzo

Desempleo en Colombia cae a su cifra más baja en 8 años: 8,8% en marzo

De acuerdo con el Dane, el desempleo en Colombia pasó de 9,6% en marzo del 2025 a 8,8% en marzo del 2026.

cifra de desempleo.jpg
Desempleo en Colombia.
Foto: imagen de archivo, Alcaldía.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El desempleo en Colombia alcanzó su cifra más baja para un mes de marzo en los últimos 8 años y de acuerdo con el Dane, se ubicó en el 8,8%.

Es decir, el desempleo está hoy 0,8 puntos por debajo del que se había registrado hace un año, cuando el desempleo nacional llegó a 9,6%.

De acuerdo con el reporte oficial en el último año se crearon 650.000 puestos de trabajo la mayoría de ellos relacionados con sectores afines al Gobierno como la Administración Pública, la defensa, la educación y la salud. En segundo lugar, hubo un aporte positivo de las actividades financieras y de seguros y en tercer lugar aumentos en el empleo en el área de servicios públicos.

Desempleo. Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá
Desempleo.
Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá.

¿Qué sectores perdieron empleo en Colombia en el último año?

En contraste, el sector de agricultura perdió más de 242.000 puestos de trabajo y la industria unos 166.000. Estas fueron las dos únicas áreas de la economía en las que se redujo el empleo.

Del total de empleos creados en el último año la mayoría corresponden a empleos por cuenta propia (457.000) muy por encima de los empleos de la empresa privada (361.000).

La reducción del desempleo ocurrió en paralelo con una reducción de la informalidad en el país: la informalidad pasó de 57,7% a 55,6%.

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