En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Desempleo

Desempleo

Jóvenes buscando empleo
Economía

Dos millones de jóvenes no estudian ni trabajan en Colombia: ¿qué complica el primer empleo?

cifra de desempleo.jpg
Economía

Desempleo en Colombia se mantuvo en 8 % en junio, según reveló el Dane

Subsidio de desempleo 2025
Economía

¿Es real la baja del desempleo? Los retos que enfrenta el gobierno de De La Espriella

Desempleo
Negocios

Desempleo en Colombia cayó al 8 % en mayo de 2026: es la tasa más baja desde 2001

FOTO VENTA FRUTAS PLAZA MERCADO BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Vivir en Bucaramanga cada vez cuesta más: ciudadanos sienten el impacto de precios

cifra de desempleo.jpg
Economía

Desempleo en Colombia cae a su cifra más baja en 8 años: 8,8% en marzo

META.jpg
Tecnología

Meta despedirá al 10 % de su plantilla en mayo: unos 8.000 empleados, esto se sabe

José Félix Lafaurie.jpg
Economía

Colombia ha perdido cerca de 500.000 empleos formales en 2 años, advierte presidente de Fedegán

Informalidad en Colombia.
Economía

Decano del Rosario sobre reducción del desempleo: "También es cierto que ha bajado desde 2021"

Desempleo. Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá
Economía

El desempleo bajó a 9,2 % para febrero; las mujeres siguen siendo la cifra más alta: Dane

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad