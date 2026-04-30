Abogado de 'Papá Pitufo' confirma reunión con presidente Petro en Bogotá

En entrevista con Noticias Caracol En Vivo, Boye manifestó: "Me he reunido con el presidente de la República, yo creo que eso es el Gobierno nacional. Fue el año 24".

"No tengo por costrumbre buscar reuniones con ningún gobierno. A mí se me informó el interés de mantener esa reunión, me traslade a Colombia, tuvimos la reunión y me regrese a España. Es una cosa que hago habitualmente en mi práctica profesional, para mi no hay nada anomal, lo anormal es que lo nieguen", agregó Boye.

Este encuentro habia sido desmentido semanas atrás por el presidente Petro, el mandatario respondió en su cuenta oficial de X al excandidato presidencial David Luna, quien le recordó que, según la revista Cambio, el jefe de Estado se habría reunido el 16 de mayo de 2024 con Gonzalo Boye en el Hotel Tequendama, en Bogotá.

Sin embargo, aunque el primer mandatario insistió en defenderse y negar la relación con 'Papá Pitufo', no negó ni confirmó que se haya reunido con el abogado Gonzalo Boye.



Según la investigación de la revista Cambio, el encuentro habría tenido lugar el 16 de mayo de 2024 en el Hotel Tequendama, apenas días después de la captura y liberación del contrabandista en España.

Durante aproximadamente una hora, habrían discutido la disposición del presidente para que Marín colaborara con la justicia colombiana y aportara información sobre redes de corrupción vinculadas al contrabando.

Ante el escándalo desatado, el presidente Petro se pronunció negando cualquier cercanía con alias 'Papá Pitufo': "No tengo tratos ni he tenido con Diego Marín. Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad".

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El mandatario justificó que los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado: "Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito".

'Papá Pitufo'. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

Boye lleva más de una década ejerciendo la defensa legal de Marín Buitrago y es una figura bien conocida en los círculos jurídicos europeos.

Cabe recordar que alias 'Papá Pitufo' infiltró la campaña presidencial de Petro en 2022, inyectando 500 millones de pesos que terminaron en manos del catalán Xavier Vendrell.

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Mientras el escándalo político se agudiza en Colombia, el propio Diego Marín sigue en una situación judicial compleja en Europa.

En estos momentos, la solicitud de asilo de Marín en Portugal aún no ha sido resuelta en la vía administrativa, lo que mantiene frenada su eventual extradición al país.