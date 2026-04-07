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Blu Radio  / Opinión  / Las preguntas que no ha respondido Petro sobre la infiltración de 'Papá Pitufo' en su Gobierno

Las preguntas que no ha respondido Petro sobre la infiltración de 'Papá Pitufo' en su Gobierno

Aunque anoche el presidente Gustavo Petro de nuevo intentó desmarcarse del escándalo, termina reconociendo que “Papá Pitufo” infiltró a la DNI durante su gobierno, y luego intenta relativizar la gravedad de sus afirmaciones, diciendo que Pitufo ha infiltrado al Estado durante 38 años y habla de generales, de congresistas, de directores de la DIAN y de otros funcionarios.

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