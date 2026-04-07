Las preguntas que no ha respondido Petro sobre la infiltración de 'Papá Pitufo' en su Gobierno

Siguen las dudas sobre las reuniones que sostuvo en febrero de 2025, el entonces director Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, con el abogado del zar del contrabando, Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, tras las revelaciones que hizo en su momento el director de la UNP, Augusto Rodríguez en un consejo de ministros, sobre la infiltración de ese presunto delincuente en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque anoche el presidente Gustavo Petro de nuevo intentó desmarcarse del escándalo, termina reconociendo que “Papá Pitufo” infiltró a la DNI durante su gobierno, y luego intenta relativizar la gravedad de sus afirmaciones, diciendo que Pitufo ha infiltrado al Estado durante 38 años y habla de generales, de congresistas, de directores de la DIAN y de otros funcionarios.

El presidente dijo que puso blindajes en su campaña para que no entraran dineros de “Papá Pitufo”, reconoce que el zar del contrabando intentó financiar su campaña y acusa a agentes de la DNI de pedirle dinero al capo. “Aquí en Colombia decían que lo iban a traer, nunca lo trajeron”, aseguró.

Luego arremetió contra la Fiscalía, acusando a investigadores de la entidad de quedarse con una parte de la fortuna de Papá Pitufo, aseguró luego que la Fiscalía no logró extraditarlo a Colombia desde Europa porque solamente investigó sus actuaciones delincuenciales desde 2023. Y lanza una carga de profundidad contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, de quien dice que debe responder por haber cambiado al fiscal que llevaba el caso de Diego Marín “por sectarismo político”.



Petro insistió en acusar a la Fiscal General de actuar con intenciones políticas: “ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía”, de nuevo sugiriendo posibles acuerdos de la Fiscal o de su esposo con el candidato Abelardo De La Espriella, lo cual ha sido desmentido tajantemente por Luz Adriana Camargo.

Lo que no aclara el presidente es si él sostuvo o no una reunión con “Papá Pitufo” en plena campaña de 2022, ni tampoco explica por qué el catalán Xavier Vendrell desobedeció su supuesta instrucción y le recibió 500 millones en efectivo al zar del contrabando ni tampoco explica por qué a pesar de ese desafío a sus instrucciones, Vendrell siguió jugando un papel importante durante su gobierno, incluso con nombramiento en cargos oficiales.

Tampoco explica el presidente por qué el abogado de Papá Pitufo le dijo a Jorge Lemus que el zar del contrabando no había querido mencionar las posibles relaciones que había tenido con familiares suyos, entre quienes estaría su hermano Juan Fernando Petro.