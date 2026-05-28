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Ojo, así regirá la ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales: estos son los horarios

La Alcaldía de Bogotá emitió el Decreto 191 de 2026 con el que se implementó la Ley Seca para las próximas elecciones.

ley seca.jpg
Ley seca en jornada de elecciones.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 28 de may, 2026

En Bogotá la ley seca por las elecciones presidenciales regirá desde las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

En desarrollo...

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