Ojo, así regirá la ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales: estos son los horarios

En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía de @Bogota expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la Ley Seca a partir de mañana viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de… pic.twitter.com/pub6AHTfl7