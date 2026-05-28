Ojo, así regirá la ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales: estos son los horarios

Actualizado: 28 de may, 2026
En Bogotá la ley seca por las elecciones presidenciales regirá desde las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo hasta el mediodía del lunes 1 de junio.
En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía de @Bogota expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la Ley Seca a partir de mañana viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de… pic.twitter.com/pub6AHTfl7— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 29, 2026
En desarrollo...