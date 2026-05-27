Ojo si planea ir a los Cerros Orientales de Bogotá: habrá cierres durante el fin de semana electoral

El próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, una jornada que moverá a millones de ciudadanos a las urnas en todo el país.

Mientras algunos aprovechan los fines de semana para descansar o salir a disfrutar de la naturaleza en Bogotá, quienes tenían pensado recorrer los senderos de los Cerros Orientales deberán cambiar sus planes.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que los caminos de los Cerros Orientales estarán cerrados al público durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026 debido al alistamiento y despliegue de unidades policiales por la jornada electoral.

¿Qué senderos estarán cerrados y cuándo volverán a abrir?

Según explicó la EAAB, la medida aplicará para todos los caminos habilitados en los Cerros Orientales y busca facilitar las labores de seguridad y logística relacionadas con las elecciones presidenciales.

La entidad indicó que la operación normal de los senderos se retomará el martes 2 de junio, por lo que durante esos días no habrá ingreso de visitantes.

Los Cerros Orientales son uno de los espacios naturales más visitados de Bogotá y cuentan con más de 40 kilómetros de recorridos destinados a la recreación pasiva y el contacto con la biodiversidad de la capital.

Cerros Orientales en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

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La EAAB recordó además que las visitas deben programarse previamente a través de la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” o en la página web oficial de la entidad. Allí, los cupos se habilitan con tres días de anticipación y se cierran una vez se completan.

La recomendación para quienes planeen futuras caminatas es revisar la disponibilidad con tiempo suficiente y cancelar la reserva en caso de no poder asistir. Asimismo, las autoridades insistieron en no ingresar a los senderos fuera de los horarios y jornadas autorizadas.