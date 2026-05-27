La historia del colombiano que se quitó la vida en un centro de ICE: no lo dejaron llamar a su mamá

El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años, ha encendido la alarma por la atención médica y psicológica en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El joven, quien fue militar en Colombia antes de emigrar en 2023, terminó recluido en una celda en el condado de Phelps, Misuri, tras ser señalado por usar una tarjeta de crédito robada.

La tragedia estalló luego de que resultara positivo para COVID-19. Su diagnóstico lo llevó a un aislamiento solitario que cortó la comunicación diaria con su madre, Adriana Garzón, con quien solía hablar cada noche para recibir una bendición católica. La falta de contacto y la soledad agravaron su estado emocional. A pesar de haber deslizado notas en inglés y español bajo la puerta de su celda suplicando asistencia y una llamada telefónica, sus pedidos no prosperaron. El 8 de abril de 2025, los guardias lo hallaron sin vida con una sábana al cuello.

La reconocida cadena internacional alemana DW (Deutsche Welle) visibilizó el drama a través de un trino en su cuenta de X:

"Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso destapa una alarmante ola de suicidios en centros de detención migratoria en Estados Unidos."



Murió en aislamiento tras suplicar hablar con su madre



Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado.



Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso… pic.twitter.com/SYGwtrWXyK — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2026

Fallas de salud mental sacuden el ICE

Una investigación de la agencia Associated Press (AP) destapó una serie de graves falencias en el manejo del caso del colombiano y la alarmante situación general de los migrantes:

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Evaluación deficiente: El examen médico inicial a Brayan se demoró 35 horas, violando los protocolos del ICE, y su valoración psicológica se hizo mediante un traductor electrónico porque el personal no hablaba español.

El examen médico inicial a Brayan se demoró 35 horas, violando los protocolos del ICE, y electrónico porque el personal no hablaba español. Consultas canceladas: Aunque reportó ansiedad extrema, las citas de salud mental se suspendieron por falta de personal idóneo y por las restricciones del coronavirus.

Aunque reportó ansiedad extrema, las idóneo y por las restricciones del coronavirus. Cifras históricas de autolesión: Desde enero de 2025, al menos diez inmigrantes (en su mayoría latinoamericanos de Colombia, México y Nicaragua, además de un ciudadano chino) han muerto por autolesión bajo custodia, registrando el número más alto para un solo año fiscal.

Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense.



Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio.



La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026

Gustavo Petro pidió protesta diplomática tras muerte de colombiano

El impacto de esta muerte escaló rápidamente al plano político. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza en las redes sociales y ordenó de inmediato a la Cancillería emitir una nota de protesta formal ante el gobierno de Donald Trump.

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A través de su cuenta en la plataforma X, el mandatario colombiano expresó:

Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio. La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos. Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD Gustavo Petro

La dolorosa pérdida de este joven colombiano hoy se suma a las voces que exigen una profunda revisión estructural de las políticas y de la custodia de los migrantes en territorio norteamericano.