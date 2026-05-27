En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Atacan con explosivos batallón del Ejército en Riohacha

Atacan con explosivos batallón del Ejército en Riohacha

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho dejó varios soldados heridos.

ataque-ejercito-racha.jpg
Ataque con explosivos contra batallón militar en Riohacha deja soldados heridos
Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Un ataque con explosivos se registró en la madrugada de este miércoles contra el Batallón de Infantería Mecanizada Cartagena No. 06, ubicado en Riohacha, departamento de La Guajira.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho dejó varios soldados heridos, mientras que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas.

Tras la explosión, la Troncal del Caribe fue cerrada preventivamente por unidades de la Policía y el Ejército, que mantienen acordonada la zona y adelantan labores de verificación y control para garantizar la seguridad en el sector.

Ataque-ejercito-riacha
Ataque con explosivos contra batallón militar en Riohacha
Foto suministrada

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan establecer quiénes serían los responsables de la acción contra la unidad militar.

Organismos de socorro y personal médico atienden a los uniformados lesionados, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional sobre el estado de salud de los heridos y los detalles del atentado.

En Desarrollo

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad