Atacan con explosivos batallón del Ejército en Riohacha

Un ataque con explosivos se registró en la madrugada de este miércoles contra el Batallón de Infantería Mecanizada Cartagena No. 06, ubicado en Riohacha, departamento de La Guajira.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho dejó varios soldados heridos, mientras que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas.

Tras la explosión, la Troncal del Caribe fue cerrada preventivamente por unidades de la Policía y el Ejército, que mantienen acordonada la zona y adelantan labores de verificación y control para garantizar la seguridad en el sector.

Ataque con explosivos contra batallón militar en Riohacha Foto suministrada

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan establecer quiénes serían los responsables de la acción contra la unidad militar.



Organismos de socorro y personal médico atienden a los uniformados lesionados, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional sobre el estado de salud de los heridos y los detalles del atentado.

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