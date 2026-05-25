Convocados de la Selección Colombia par el Mundial 2026: hoy se conocen los 26 futbolistas

La Selección Colombia definirá este lunes, 25 de mayo, la lista de jugadores convocados para el Mundial de 2026, que serán 26 futbolistas que integrarán la convocatoria definitiva, de los 55 nombres que había entregado la Federación Colombiana de Fútbol a la FIFA hace unos días.

La lista, encabezada por referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, reúne futbolistas de ligas europeas, sudamericanas, mexicanas y del fútbol colombiano. Desde este grupo saldrán hoy los elegidos por Néstor Lorenzo para representar al país en la Copa del Mundo.

La convocatoria final será actualizada una vez la FCF oficialice los 26 jugadores inscritos para el campeonato.

¿Quiénes aparecen en la lista previa de Colombia para el Mundial 2026?

Dentro de los nombres más destacados aparecen habituales titulares de la tricolor, como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.



También llaman la atención varias novedades, entre ellas Neyser Villarreal, Johan Rojas y Juan Manuel Rengifo, quienes han tenido protagonismo reciente en sus clubes.

Porteros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensores

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Édier Ocampo

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Dávinson Sánchez

Centrocampistas

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Wilmar Barrios

Jaminton Campaz

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

Jordan Barrera

James Rodríguez

Richard Ríos

Delanteros