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Convocados de la Selección Colombia par el Mundial 2026: hoy se conocen los 26 futbolistas

De los 55 futbolistas preconvocados por Néstor Lorenzo salen los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Selección Colombiana de Fútbol.
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 25 de may, 2026

La Selección Colombia definirá este lunes, 25 de mayo, la lista de jugadores convocados para el Mundial de 2026, que serán 26 futbolistas que integrarán la convocatoria definitiva, de los 55 nombres que había entregado la Federación Colombiana de Fútbol a la FIFA hace unos días.

La lista, encabezada por referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, reúne futbolistas de ligas europeas, sudamericanas, mexicanas y del fútbol colombiano. Desde este grupo saldrán hoy los elegidos por Néstor Lorenzo para representar al país en la Copa del Mundo.

La convocatoria final será actualizada una vez la FCF oficialice los 26 jugadores inscritos para el campeonato.

¿Quiénes aparecen en la lista previa de Colombia para el Mundial 2026?

Dentro de los nombres más destacados aparecen habituales titulares de la tricolor, como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.

También llaman la atención varias novedades, entre ellas Neyser Villarreal, Johan Rojas y Juan Manuel Rengifo, quienes han tenido protagonismo reciente en sus clubes.

Porteros

  • Kevin Mier
  • Álvaro Montero
  • Andrés Mosquera Marmolejo
  • David Ospina
  • Aldair Quintana
  • Camilo Vargas

Defensores

  • Álvaro Angulo
  • Santiago Arias
  • Cristian Borja
  • Juan Cabal
  • Carlos Cuesta
  • Willer Ditta
  • Junior Hernández
  • Jhon Lucumí
  • Deiver Machado
  • Yerry Mina
  • Johan Mojica
  • Yerson Mosquera
  • Daniel Muñoz
  • Édier Ocampo
  • Andrés Felipe Román
  • Jhohan Romaña
  • Dávinson Sánchez

Centrocampistas

  • Jhon Arias
  • Yaser Asprilla
  • Wilmar Barrios
  • Jaminton Campaz
  • Jorge Carrascal
  • Kevin Castaño
  • Nelson Deossa
  • Sebastián Gómez
  • Jefferson Lerma
  • Juan Camilo Portilla
  • Gustavo Puerta
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Manuel Rengifo
  • Johan Rojas
  • Jhon Solís
  • Jordan Barrera
  • James Rodríguez
  • Richard Ríos

Delanteros

  • Rafael Santos Borré
  • Johan Carbonero
  • Jhon Córdoba
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Jhon Jáder Durán
  • Carlos Andrés Gómez
  • Juan Camilo Hernández
  • Edwuin Cetré
  • Jhon Stiven Mendoza
  • Luis Suárez
  • Sebastián Villa
  • Neyser Villarreal
  • Kevin Viveros
  • Luis Díaz
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