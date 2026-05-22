Cuadrado anhela llegar al Mundial: "Vestir la camiseta de Colombia siempre será un orgullo"

Mientras en la sede de Atlético Nacional algunos futbolistas de la Selección Colombia entrenan bajo las orden de Néstor Lorenzo para el Mundial, otros siguen a la espera de ser incluidos a la lista final y ser invitados a Bogotá para unirse al grupo de concentración, entre esos, Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo en las ediciones del 2014 y 2018.

“Vestir la camiseta de Colombia siempre será un orgullo y una responsabilidad enorme. Cada Mundial representa un sueño diferente, y hoy tengo la misma ilusión de seguir aportándole al país desde mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso dentro y fuera de la cancha. Sabemos que viene una nueva generación con mucho talento y nosotros, los que llevamos más tiempo en la Selección, tenemos el deber de guiarlos y transmitirles esa mentalidad competitiva que hemos construido durante tantos años”, explicó Juan Guillermo Cuadrado, manifestando su deseo de, una vez más, representar a la Tricolor.

Aún no se ha descartado su presencia en el Mundial ni se ha confirmado, pues algunos esperan verlo en la sede de la FCF en Bogotá al lado de todo el equipo, en especial por todo lo que puede aportar por su experiencia. A lo largo de su carrera, el 'panita' (como le dicen sus compañeros) ha disputado 116 partidos con la Tricolor y anotó en 11 oportunidades, entre esas, dos en mundiales (2014 y 2018) ante Japón y Polonia, respectivamente.

Además, el fútbol italiano ha sido el eje central de su vida deportiva, acumulando más de 15 años compitiendo en el más alto nivel de la Serie A, considerada una de las ligas más tácticas, físicas y exigentes del planeta, por lo tanto, ha expresado su deseo de viajar en la lista final que representará a la Selección Colombia en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.